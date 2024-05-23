Muş Yaylalarında Göçerlerin Süt Sağım Mesaisi

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden yaklaşık bir aylık yolculuğun ardından Muş'un serin ve verimli yaylalarına sürüleriyle gelen berivanlar süt sağım mesaisine başladı.

Bir aylık zorlu göç yolculuğunun ardından Muş'un huzur dolu Şenyayla bölgesine ulaşan göçerler, burada çadırlarını kurarak konaklamaya başladı. Sürülerini verimli otlaklarda otlatan göçerler, hayvanlarının ilk sağımını yapmanın sevincini yaşıyor.

Muş yaylalarının serin havası ve zengin bitki örtüsü, hayvanların sağlığı ve verimliliği açısından büyük avantaj sağlıyor. Aileleriyle yaylaya gelen göçerler, elde ettikleri sütleri geleneksel yöntemlerle işlenerek peynir, tereyağı ve yoğurt gibi çeşitli süt ürünlerine dönüştürüyor.

Batman'dan Muş'a gelen besici Selam Tugay, bir aylık zorlu bir yolculuktan sonra Şenyayla'ya ulaştıklarını ve çadırlarını kurarak ilk süt sağımını yaptıklarını belirtti. Kışın 5 ay süreyle sürüleriyle Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında kaldıklarını ifade eden Tugay, "Yaz mevsiminin gelmesiyle Muş'un serin yaylalarına geldik. Şu an kadınlar ve çocuklarla süt sağımına başladık. Sabah akşam olmak üzere günde iki defa sağım yapıyoruz. Burada elde ettiğimiz sütü; peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Özellikle peyniri gelen mandıracılara satıyoruz. Burada çadırlarda 5 ay konaklayacağız. Hayvancılığı zor şartlarda yapıyoruz. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Başka yapabileceğimiz bir iş yok. O yüzden buna mecburuz. Yılın 12 ayı hayatımız böyle geçiyor. Sonbahar mevsiminde tekrar Mardin'e gidiyoruz. Yazın Muş'un yaylaları serin olduğu için buraya tercih ediyoruz" dedi. - MUŞ