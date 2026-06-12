MÜSİAD Düzce, Köln Paneline Katıldı - Son Dakika
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MÜSİAD Düzce, Köln Paneline Katıldı

MÜSİAD Düzce, Köln Paneline Katıldı
12.06.2026 18:13
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MÜSİAD Düzce Şubesi, Köln'de Türkiye'ye yatırım fırsatları paneline katıldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi yönetimi, MÜSİAD NRW Köln tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi destekleriyle düzenlenen 'Türkiye'ye Yatırımda Yeni Dönem Yurtdışında Yerleşik Şirketler İçin Yeni Vergi ve Yapılanma Fırsatları' paneline katıldı.

Köln'de gerçekleştirilen ve iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren program kapsamında gerçekleştirilen açılış ve selamlama konuşmalarının ardından, MÜSİAD NRW Diplomatik İlişkiler Başkanı Muhammed Karagöz, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katılımcılara hitap etti.

Etkinlikte ayrıca T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirilirken, panelin yönetimini MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir üstlendi.

Gerçekleştirilen panelde; konuşmacılar Türkiye'ye yatırım fırsatları, yeni vergi düzenlemeleri ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin yapılanma süreçlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundular.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam "MÜSİAD Düzce Şubesi olarak, üyelerimizin uluslararası ticaret ve yatırım alanındaki vizyonunu geliştirecek bu tür organizasyonlarda yer almaya ve ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sağlayacak çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya Düzce'den Başkan Özgür Sağlam, yönetimi Metin Şişman, Görkem Özdemir, Fikret Kurt, Ersoy Mutlu, Ahmet Özdemir ve Cengizhan Veziroğlu katılım sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MÜSİAD Düzce, Köln Paneline Katıldı - Son Dakika

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