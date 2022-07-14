MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: "Şanlı direniş asla unutulmayacak" - Son Dakika
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MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: "Şanlı direniş asla unutulmayacak"

14.07.2022 09:41
MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: "Şanlı direniş asla unutulmayacak"

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türk milletinin, hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine karşı dünyada emsali görülmemiş şanlı bir direnişte bulunduğunu belirterek, "Altı yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi...

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türk milletinin, hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine karşı dünyada emsali görülmemiş şanlı bir direnişte bulunduğunu belirterek, "Altı yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen 15 Temmuz darbe girişimini, aradan geçen zamana rağmen nefretle ve öfkeyle kınıyoruz." dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilgili yazılı açıklama yaptı. Saygılı, "Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu darbe girişiminde, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türk Milleti vermiş, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir. 15 Temmuz gecesinde; genciyle, yaşlısıyla, kadın ve erkeğiyle kendi hayatını hiçe sayarak, vatan savunmasını her şeyin önüne koyup sokaklara çıkan aziz milletimiz, darbecilere geçit vermemiştir. FETÖ'nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin de en büyük teminatı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türk halkının ortaya koyduğu mücadelenin tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlendiğini belirten Saygılı, şöyle devam etti: "Dil, din ve ırk ayrımından uzak bir kenetlenme örneğini yüz yıllardır bu topraklarda sergileyen milletimiz, bu hain kalkışmayla birlikte; ülkemize yöneltilen saldırılara karşı vatan savunmasını esas alarak birlikte karşı koymanın gücünü bir kez daha ispat etmiştir. 15 Temmuz'un yıldönümünde, ülkemize kast eden hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor; aziz vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyorum. Cenab-ı Hak, milletimize ve devletimize istikamet kazandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar kılsın" - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: 'Şanlı direniş asla unutulmayacak' - Son Dakika

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