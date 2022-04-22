MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği - Son Dakika
Üye Girişi

MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği

22.04.2022 23:54
MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi'nin pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen iftar buluşması, bu yıl yoğun katılımla gerçekleşti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi'nin pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen iftar buluşması, bu yıl yoğun katılımla gerçekleşti.

Derneğin Karabük Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, siyaset ve üye işadamlarının katılımı ile gerçekleşti. İftar yemeğine, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Erol Serin, Yeniden Refah Partisi Bilal Bostancı, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. Bölge sorumlusu Yaşar Kaymakçıoğlu, MÜSİAD Genel Merkez Bütçe ve Ortak Satınalma Komisyonu Başkanı Tahir Tuluk ile derneğin Karabük Şube Yönetimi, Genç MÜSİAD üyeleri, İşadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda iftar sonrası konuşan Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, hep beraber bir arada iftar yapmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi. Ünal, Ramazan'ın barış, rahmet mağfiret, huzur ve sükun ayı, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı bir ay olduğunu ifade ederek, "İnşallah bütün Ramazanları böyle yaşarız. Toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı manevi duyguların güçlendiği bir aydır. İslam'ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını bütün insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Mübarek Ramazan ayının eşsiz ve mana yüklü derin ikliminden millet olarak feyizlenmek için ibadetlerimiz yapıyoruz. Yardımlaşmanın dayanışmanın cömertliğin ete kemiğe bürünmesi bu rahmet ayında gerçekleşmektedir. İftar sofralarının etrafında inşa edilen manevi köprülerle kalplerimize huzur, yüreklerimize sıcaklık ve bakışlarımıza umut hakim olur" dedi.

Programda AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcı Mehmet Ceylan ve MÜSİAD Genel Merkez Bütçe ve Ortak Satınalma Komisyonu Başkanı Tahir Tuluk ta birer konuşma yaptı. - KARABÜK

MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği
MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği
MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği

YORUMLAR
500
İftar sofraları Demirtaş'ta kuruldu İftar sofraları Demirtaş'ta kuruldu Karabük'ten kısa kısa Karabük'ten kısa kısa

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, AK Parti, Karabük, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:27 6. kattan düşen çocuğu "kahraman baba" hayatta tuttu
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:21 Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
23:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile iftar programında buluşup masa tenisi oynadı
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
22:42 Aleyna Tilki yatak odası pozlarını paylaştı!
22:37 Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 00:02:50. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement