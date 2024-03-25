MÜSİAD Malatya Şubesi, Ramazan ayında vatandaşların bakkal borçlarını ödüyor

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi, ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara destek olmak amacıyla her Ramazan ayında gerçekleştirdiği zimem geleneği ile vatandaşların bakkal borçlarını ödüyor.

Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usulü Zimem Defteri, MÜSİAD üyeleri tarafından yaşatılıyor.

Osmanlı'da durumu iyi olanların, içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek zimem defterlerini satın aldığı uygulama günümüzde de MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından devam ettiriliyor. Her Ramazan ayında Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetim kurulu üyeleri mahallelerde bulunan bakkal ve fırınları ziyaret ederek burada vatandaşların borcunun yazılı olduğu defterlerdeki borçları ödüyor.

Başkan Yunus Akçin, üyelerin katkıları ile ihtiyaç sahibi insanlara bu şekilde bir nebzede olsa yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Osmanlı'dan gelen Zimem Defteri geleneğini 8 yıldır yaşatıyoruz. Bakkal ve fırınlara ödeme güçlüğü çekenlerin borçlarını ödeyerek askıda ekmek uygulamasına katkı sağlıyoruz. Zimem Defteri, bugünkü adıyla veresiye defteri, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usulü Zimem Defterini bizler de Malatya'da yaşatıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA