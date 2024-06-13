MUSKİ Genel Müdürlüğü Bayram Süresince Hizmet Verecek

Yerel

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmeleri için dokuz günlük tatil sürecinde teyakkuz halinde olacak. Bayram süresince sahada hizmet verecek olan ekipler içme suyu, sayaç ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri dokuz günlük Kurban Bayramı tatili süresince İl genelinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sahada olacak. Özellikle içme suyu hat arızları için teyakkuz halinde olan ekipler bu süreçte vatandaşların su kesintisi yaşamamaları için gayret sarf edecek.

Muğla'da ikamet eden vatandaşların yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından milyonlarca misafirin ağırlanacağı kentte, özellikle içme ve kullanma suyu tüketiminde çok büyük artış bekleniyor. Bu artış nedeniyle oluşabilecek her türlü arıza su kesintilerine ekipler tarafından anında müdahale edilecek. 13 ilçede tüm ekip ve ekipmanla hazırlıklarını tamamlayan ekipler bu süreçte vatandaşların yanında olacak. Vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde MUSKİ'ye 444 48 01 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.

Tüm bunların yanı sıra abonelerin mağduriyet yaşamaması için 20- 21 Haziran tarihlerinde İl genelinde bulunan tüm abone ofisleri açık olacak. Vatandaşlar saat 8.30-18.00 saatleri arasında tüm abone işlemlerini sorunsuz olarak gerçekleştirebilecek. Ayrıca sayaçlardan kaynaklı tüm sorunlar sürekli sahada hizmet veren ekipler tarafından giderilecek. - MUĞLA