Müslümanların yaşamından etkilenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti - Son Dakika
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Müslümanların yaşamından etkilenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti

23.02.2022 00:57
Müslümanların yaşamından etkilenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti

Kayseri'de yaşayan Alman vatandaşı Seidel Fabienne, Müslüman olarak 'Elif Azra' ismini aldı.

Kayseri'de yaşayan Alman vatandaşı Seidel Fabienne, Müslüman olarak 'Elif Azra' ismini aldı.

Almanya'da Onur Üstün ile evlenen 27 yaşındaki Fabienne, Müslümanlığı seçerek İl Müftülüğü'ne başvurdu. İl Müftülüğü toplantı salonunda Müftü Yusuf Akkuş'un katılımıyla ihtida töreni düzenlendi. Müftü Akkuş'un İslamiyet hakkında bilgi vermesinin ardından Fabianne, şahadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Akkuş daha sonra Müslüman olarak Elif Azra'ya Kuranı Kerim ve ihtida belgesini takdim etti. Törenin ardından açıklama yapan Elif Azra, İslam'ı seçtiği için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni doğmuş gibiyim" dedi. Kayınvalidesi Zahide Erciyes ise Elif Azra'nın; serbest bir din ve kendini iyi hissettiği için Müslüman olmayı tercih ettiğini söyledi. - KAYSERİ

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İslamiyet, Müslüman, Kayseri, Alman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müslümanların yaşamından etkilenen Alman vatandaşı İslamiyet'i seçti - Son Dakika


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