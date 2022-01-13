Mustafa Amca talep etti, Maltepe Belediyesi seferber oldu - Son Dakika

Maltepeli Mustafa Demirci, şeker hastalığı nedeniyle sol bacağının kesilmesinden dolayı evine girip çıkmakta zorlanınca Maltepe Belediyesi'ne engelli rampası için talepte bulundu. Fen İşleri ekipleri de talep üzerine resmen seferber oldu, yeni yılın ilk günlerinde inşaata başladı.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küçükyalı Mahallesinde ikamet eden Maltepe'nin engelli sakini Mustafa Amca'nın talebine hızır gibi yetişti. Çorum doğumlu olan ve yıllardır Maltepe'de yaşayan, aynı zamanda şeker hastası olan Mustafa Demirci iki yıldır sol bacağının kesilmesinden dolayı evine girip çıkarken zorluklar yaşamaya başladı. Mustafa Amca yaşadığı zorluklar nedeniyle Maltepe Belediyesi'ne 24 Aralık 2021'de bir talepte bulundu, evine girip çıkabilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için engelli rampası yapılmasını istedi. Mustafa Amca'nın başvurusuna hızla dönüş yapan Fen İşleri ekipleri, yeni yılın ilk günlerinde kendisine engelli rampası inşaatına başladı.

"Kendimi değerli hissettim"

Maltepe Belediyesi halk masasından yaptığı dilekçe ile yaptığı başvurusuna bu kadar hızlı dönüş yapılmasının kendisini özel ve değerli hissettirdiğini belirten Demirci, " Ben şeker hastasıyım, iki yılda iki kez operasyon geçirdim, önce serçe parmağım kesildi. Daha sonra doktorlar sol bacağımı dizimden itibaren kesmek zorunda kaldı. Evimin olduğu binanın önü merdivenli, ihtiyaçlarımı karşılamak için sokağa çıkmak zorunda kaldığımda el ve dizlik takıp emekleyerek merdivenleri çıkmak zorunda kalıyordum. Engelli rampasının yapılması ile birlikte kolaylıkla, insanca koşullarda evimden çıkabilirim. Dilekçeme çok hızlı cevap veren personellerimize, gelip çalışan ustalarımıza ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL