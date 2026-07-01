Mustafa Bak'tan CHP Yönetime Eleştiri

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Başkanlığı görevinden alınan Mustafa Bak, "atanmışların iradesiyle partinin yönetilmek istenmesini kabul etmeyeceklerini" ifade etti.

Bak, yaptığı açıklamada, "örgütlerin iradesiyle seçilen il başkanlarının atanmış bir yönetim tarafından görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu" savundu.

Yaşananların üzüntü verici olduğunu ifade eden Bak, "Örgütlerin hür iradesiyle seçilmiş il başkanlarının görevden alınması doğru değildir. Biz bu anlayışla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Butlan kararına sığınarak buraya gelen önceki genel başkanı da 74 il başkanı olarak genel başkan olarak görmediğimizi, bizim seçilmiş genel başkanımızın Özgür Özel'in olduğunu ve seçilmiş örgütlerin hür iradesinin korunması gerekliliğinin altını ısrarla çiziyoruz ve bu kararımızla da devam edeceğiz. Tabii ki bugün yaşananlar üzüntü verici. Örgütlerin hür iradesiyle seçmiş olduğu il başkanlarının atanmış bir butlan ekibi tarafından görevinden alınması asla doğru değil, kabul edilebilir de değil. Bizler bu anlayışla mücadelemize devam edeceğiz."

Siyasallaşmış yargı üzerinden CHP'ye çökülmüştür. Seçilmişlerin iradesi alınmıştır. Atanmışların iradesiyle CHP yönetilmek isteniyor ve bizler bunu asla kabul etmedik. Bundan sonra da CHP'yi hem bu işgalden kurtarıp hem bu mahkeme kararını bertaraf edip yeniden iktidar yürüyüşü başlatmak istiyoruz."