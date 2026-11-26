Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 10 yıl önce yaralı halde bulduğu köpeği iki gözünü kaybettikten sonra da yanından ayırmayan Mustafa Bakır, "Gözleri görmüyor diye onu evin içine hapsetmek mantıklı değil. Her gün belli saatlerde mahalle arasında yürüyüş yaptırıyorum. Körlüğünü hissettirmemeye çalışıyoruz" dedi

Eyyübiye ilçesinde yaşayan Mustafa Bakır, 10 yıl önce bir düğün salonu civarında uyuz olmuş ve darp edilmiş halde bulduğu köpeği sahiplendi. Yaklaşık bir ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini tamamen kaybeden köpek, Bakır'ın şefkati ve ilgisiyle hayata tutunuyor.

Veteriner hekimlerin yaptığı kontrollerde, sinir sistemini ve retinayı etkileyen Ani Kazanılmış Retina Dejenerasyonu Sendromu (SARDS) hastalığı nedeniyle göz sinirlerinin kalıcı hasar gördüğü ve iki gözünün de geri dönüşü olmayacak şekilde görme yetisini yitirdiği belirlenen köpeğin tüm ihtiyaçları sahibi tarafından karşılanıyor.

"Gözleri görmüyor diye eve hapsetmek mantıklı değil"

Köpeğinin görme yetisini kaybetmesinin ardından günlük yaşam düzenini tamamen ona göre şekillendirdiğini belirten Mustafa Bakır, "10 yıl önce bulduğumuzda uyuzdu ve çocuklar tarafından darp edilmişti. O günden beri benim yanımda, evladım gibi. Son bir aydır bu hastalığa yakalandı ve iki gözünü kaybetti. Hayvan hastanesine götürdük, göz sinirlerinin zarar gördüğünü ve geri dönüşü olmayan bir hastalık olduğunu söylediler. Eskiden ihtiyaçlarını kendisi gideriyordu ancak şimdi sağa sola çarpmasın, kendine zarar vermesin diye sürekli önlem alıyorum. Gözleri görmüyor diye onu evin içine hapsetmek mantıklı değil. Her gün belli saatlerde mahalle arasında yürüyüş yaptırıyorum. Körlüğünü hissettirmemeye çalışıyoruz" dedi.

"Onlar bize Allah'ın emaneti"

Evinde iki köpek ve 15 kediye baktığını ifade eden Bakır, hayvan sevgisinin tarif edilemez olduğunu vurguladı. Sabah uyanır uyanmaz ilk olarak hayvanların yemek ve temizlik ihtiyaçlarını giderdiğini söyleyen Bakır, "Onlar bize Allah'ın emaneti, biz de emanetlere sahip çıkıyoruz. Evlattan ayırmıyorum, verdikleri sevgi parayla biçilmez. En azından kapının önüne bir tas su, bir kap yemek konulmalı. Herkes üzerine düşeni yapsa sokaklarda bu sorunlar yaşanmaz. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor; Allah ömür verdikçe yanımda kalacak" şeklinde konuştu.