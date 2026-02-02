Başkan Gül: "Çözüm üreten bir yönetim anlayışımız olacak"

Kütahya'nın Emet Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mustafa Gül, sorun dinleyen değil, çözüm üreten bir yönetim anlayışlarının olacağını ifade etti.

Belediye Çok Amaçlı Salonda yapılan Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın Genel Kurulu'nda eski başkan Ramazan Seval ve Mustafa Gül'ün listeleri yarıştı. Divan Başkanlığını Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit'in yaptığı kongrede geçerli 272 oyun 168'ini alan Mustafa Gül 4 yıl için Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olurken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Süleyman Eskici, Muhsin Doğan, Bektaş Özdemir, Hüseyin Işık, Kadir Açar ve Hüseyin Altın seçildi.

Genel kurulda konuşan Başkan Mustafa Gül, kendisini bu göreve layık gören esnafa teşekkür ederek, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade etti. Gül, "Esnaf odamızı bir tabeladan ibaret değil, gerçek bir hizmet kapısı haline getireceğiz. Odamız kapalı kapılar ardında değil, esnafımızın dükkanında ve çarşıda olacaktır. Sorun dinleyen değil, çözüm üreten bir yönetim anlayışımız olacak" dedi.

Adil, eşit ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla tüm esnafa hizmet edeceklerini vurgulayan Gül, esnafın gelişimine katkı sağlayacak bilgilendirme ve projelere önem vereceklerini, usta-çırak ilişkilerini güçlendireceklerini ve sorunları ilgili üst makamlara ileterek çözüm için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. - KÜTAHYA