Mustafa Kemal Atatürk, Bitlis'te de anıldı - Son Dakika

Bitlis merkez ve ilçelerinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Saat 09.00'da başlayan programda Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Bitlis Kültür Merkezinde devam etti. Şiirler okunduğu, türkülerin seslendirildiği program, resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, askeri erkan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tatvan'da 10 Kasım programı

Tatvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Garnizon Komutanı Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ahlat'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı

Ahlat ilçesinde Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda devam etti. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bayındır Ortaokulu öğretmenlerinden Sündüz Yıldız Gözel yaptı. Ardından program öğrenciler tarafından okunan şiirler, oratoryo ve sinevizyon gösterileriyle devam etti. Program 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Askerlik Şube Başkan Vekili Personel Asteğmen Nuri Başpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Hizan'da da anıldı

Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, daha sonra Kültür Merkezinde devam etti. Atatürk ile ilgili yapılan sinevizyon gösterisinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Atatürk ile ilgili şiirlerin okunmasından sonra türküler seslendirilerek, öğrenciler tarafından ront gösterisi sunuldu

Programa, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Hizan Cumhuriyet Başsavcısı Elif Erbay Mahmutoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS