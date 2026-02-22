Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin yıldönümü törenlerle anılacak - Son Dakika
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin yıldönümü törenlerle anılacak

Atatürk\'ün Marmaris\'e gelişinin yıldönümü törenlerle anılacak
22.02.2026 10:21  Güncelleme: 10:22
23 Şubat'ta Marmaris'te, Mustafa Kemal Atatürk'ün 91. geliş yıl dönümü dolayısıyla kapsamlı bir anma programı gerçekleştirilecek. Törenler karada, denizde ve gökyüzünde saygı uçuşlarıyla yapılacak.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin yıl dönümü dolayısıyla 23 Şubat'ta ilçede kapsamlı bir anma programı düzenlenecek. Programda, karada ve denizde gerçekleştirilecek törenlerin yanı sıra gökyüzünde yapılacak saygı uçuşu da yer alacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Şubat 1925'te Ege Vapuru ile Marmaris'e gelişinin 91'inci yıl dönümü, ilçede düzenlenecek kapsamlı tören ve etkinliklerle anılacak. Program, 23 Şubat Pazartesi günü saat 09.50'den itibaren Atatürk Anıtı'nda başlayacak. Anma programı, Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda; Marmaris Belediyesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Tören ve etkinliklerin, ilgili bakanlık genelgeleri doğrultusunda eksiksiz uygulanacağı belirtildi. Program, Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda; Marmaris Belediyesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Anma etkinlikleri kapsamında, Dalaman 166. Jet Filo Komutanlığı'na bağlı muharip uçaklar Marmaris semalarında geçiş uçuşu yapacak. Saygı uçuşunun, programın en dikkat çekici anlarından biri olması bekleniyor.

23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek törene tüm vatandaşlar davet edildi. Yetkililer, birlik ve beraberlik vurgusuyla Marmarislileri bu anlamlı buluşmada yer almaya çağırdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

