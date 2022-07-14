Mustafakemalpaşa 15 Temmuz'a hazır - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa 15 Temmuz'a hazır

14.07.2022 15:59
Mustafakemalpaşa 15 Temmuz'a hazır

Mustafakemalpaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde tek yürek olmak için Adnan Menderes Meydanında hazırlıklara başladı.

Mustafakemalpaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde tek yürek olmak için Adnan Menderes Meydanında hazırlıklara başladı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı iş birliği ile hazırlanan anma programının bu sene ki onur konukları Uzm. Psikolog Yazar Kazım Yurdakul ve Stratejist Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ olacak. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "15 Temmuz, tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz, bizimle beraber dünyadaki tüm mazlumların zaferidir. Herkesi Adnan Menderes Meydanına davet ediyorum" dedi. - BURSA

YORUMLAR
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15 Temmuz şehitlerinin isimleri çınar ağacında yaşayacak 15 Temmuz şehitlerinin isimleri çınar ağacında yaşayacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Kaynak: İHA

Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa 15 Temmuz'a hazır - Son Dakika

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