Mustafakemalpaşa Belediyesi 2021'de yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Başkan Mehmet Kanar'ın, en önem verdiği projelerinden biri olan ve göreve geldiği ilk yıl hayata geçirdiği, "El Ele Sosyal Paylaşım Merkezi" 2021 yılında gerçekleştirdiği sosyal yardımlarla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan aşevi, gıda bankası ve giysi bankası sosyal dayanışmanın en iyi yaşandığı şehirlerden biri olan Mustafakemlpaşa'da hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokundu. Gelen talepler ve müdürlüğe bağlı hizmet birimi tarafından yapılan tespitler doğrultusunda 2021 yılında 103 bin 651 kap sıcak yemek, bin 115 gıda kolisi, 975 giysi yardımı, tonlarca kışlık yakacak ve kırtasiye malzemesi desteği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Pandemi sürecinde evinde tedavi olan hastalara da sıcak yemek servisi yapılarak ihtiyaç sahibi korona virüs hastalarının yemekleri Mustafakemalpaşa Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanarak evlerine kadar ulaştırıldı.

Başkan Mehmet Kanar, "Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz El Ele Sosyal Paylaşım Merkezi Aşevi'nde her sabah çorba kaynıyor ve yemek pişiyor. Hayırsever hemşerilerimizin de destekleriyle evinde yemek yapma imkanı olmayan ihtiyaç sahiplerine, engellilere, dar gelirli vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza ulaşıyoruz. Her gün yüzlerce vatandaşımızın kapısına kadar bizzat gidiyoruz. Çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayarak eğitime desteğimizi sürdürdük sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Talepler ve tespitler doğrultusunda gıda, yakacak, giysi ve kırtasiye yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Mustafakemalpaşa büyük bir aile. Kurduğumuz dayanışma ağını, yardımlaşma kültürünü benimsemiş ve bu şiarla bizlere destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA