Mustafakemalpaşa'da halk otobüsleri yenileniyor - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da halk otobüsleri yenileniyor

26.04.2022 11:56
Mustafakemalpaşa'da halk otobüsleri yenileniyor

Mustafakemalpaşa'da ulaşım hizmetlerinin en önemli sacayağı olan 79 No'lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (HOTKOOP) araç filosunu yeniledi.

Mustafakemalpaşa'da ulaşım hizmetlerinin en önemli sacayağı olan 79 No'lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (HOTKOOP) araç filosunu yeniledi.

HOTKOOP bünyesinde yolcu taşımacılığı yapan 65 otobüsten 13'ü, 6 milyon 840 bin TL'lik yatırımla sıfır kilometre yeni araçlarla değiştirildi. 79 No'lu HOTKOOP Başkanı Varol Üregen yaptığı açıklamada, kooperatifin hizmet kalitesini daima kaliteli ve canlı tutmak için çalıştığını vurgularken, araç yenileme sürecine verdiği destekten dolayı Tatkavaklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne teşekkür etti.

Mustafakemalpaşa 79 No'lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (HOTKOOP), araç filosu yenileme sürecinde Tatkavaklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin önemli bir desteğini gördüklerini kaydetti.

Üregen; "Halkımızın en iyisine layık olduğu düşüncesiyle kooperatif olarak hizmet kalitemizi daima canlı ve kaliteli tutmaya devam ediyoruz. Filomuzda bulunan 65 aracın 13'ünü toplam 6 milyon 840 bin liralık yatırımla sıfır kilometre yeni model araçlarla değiştirdik. Bu değişim ve dönüşümde, her zaman katkılarını gördüğümüz Tatkavaklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin hızlı çözümleri ile 13 ortağımıza 5 milyon TL kredi desteği sağlandı. Bu süreçte bize destek olan Tatkavaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tunçer'e teşekkürlerimiz sunuyoruz" dedi. - BURSA

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Tatkavaklı, Tragger, Kredi, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa'da halk otobüsleri yenileniyor - Son Dakika


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