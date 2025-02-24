Mustafapaşa Köyü 12 Yıl Sonra Yeniden Belde Statüsüne Kavuştu - Son Dakika
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Mustafapaşa Köyü 12 Yıl Sonra Yeniden Belde Statüsüne Kavuştu

Mustafapaşa Köyü 12 Yıl Sonra Yeniden Belde Statüsüne Kavuştu

Kapadokya'nın önemli turizm köylerinden Mustafapaşa, 12 yıl aradan sonra tekrar belde statüsünü kazanarak büyük bir sevinç yaşadı. Mahkeme kararı ile elde edilen bu statü, köy muhtarı tarafından halka duyuruldu.

24.02.2025 13:18  Güncelleme: 13:22
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Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan ve Dünya Turizm Örgütü tarafından 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçilen Mustafapaşa köyü 12 yıl sonra yeniden belde statüsünü kazandı. Kararı köy muhtarı anons ederek halka duyurdu. Belediye başkanlığına ise Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu vekaleten atandı.

Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'ne bağlı beldeyken nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köy statüsüne dönüştürülen Mustafapaşa köyünün beldelik talebi mahkeme tarafından kabul edildi. 2013 Yılında belediyelikten köy muhtarlığına düşen 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' ödülünü almış Mustafapaşa köyü, tekrar belde olabilmek için başlattığı hukuk mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Mustafapaşa'nın tekrar Belediye olması için açılan dava istinafa gitmek suretiyle olumlu olarak sonuçlandı.

Köy Muhtarı Gültekin Kan yaptığı açıklamada "2014 yılında nüfusumuz 2000'in altına düştüğü gerekçesi ile belediyelikten düşmüştük. Ancak 2012 nüfusumuz TÜİK verilerine göre 2 bin 67 olması sebebiyle açmış olduğumuz davalar neticesinde belde statüsünü geri aldık" dedi.

2 Aralık 2022 tarihinde Dünyanın en iyi turizm köyü seçildiklerinin altını çizen Köy Muhtarı Gültekin Kan "Bundan sonra beldemize yatırımlarımız artarak devam edecek. Kapadokya bölgesinin en iyi turizm beldesi olacağımızı iddia ediyoruz" dedi.

Dava sürecini da anlatan Kan "Bizim durumuzda olan ve davayı kazanan beldeler ile görüştüm. Bizim de nüfusumuz 2012 yılında 2 binin üzerinde olduğu için dava açtık. Bu güne katar toplamda on dava açtık. Bu davalardan kesinleşmiş olanı 2024 yılı Aralık ayında açıklandı. Bu karar beldemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Köy halkından Mustafa Gök de alınan bu karardan mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafapaşa Köyü 12 Yıl Sonra Yeniden Belde Statüsüne Kavuştu - Son Dakika

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