Mut'a sağlık yatırımı ve 400 yeni konut müjdesi - Son Dakika
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Mut'a sağlık yatırımı ve 400 yeni konut müjdesi

Mut\'a sağlık yatırımı ve 400 yeni konut müjdesi
08.07.2025 13:16
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AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Ali Kıratlı, Mut ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sağlık merkezi inşaatının başladığını ve TOKİ tarafından ilçeye 400 yeni konut yapılacağını açıkladı.

AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Ali Kıratlı, Mut ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sağlık merkezi inşaatının başladığını ve TOKİ tarafından ilçeye 400 yeni konut yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Mut-Sertavul yoluna yapılacak kaçış rampasının temelinin de atıldığını duyurdu.

Mut'ta esnaf ziyareti gerçekleştiren Kıratlı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlçede devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Kıratlı, önemli projelerin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Mut İlçe Sağlık Merkezi inşaatının başladığını ve çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Kıratlı, "8 birimden oluşacak sağlık merkezimizde ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı, kadın ve üreme sağlığı, tıbbi hizmetler, kanser erken teşhis, sigara bırakma, tütün ve madde bağımlılığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yer alacak. Projemizi belirlenen süreden önce tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

TOKİ yatırımları hakkında da bilgi veren Kıratlı, "Mersin genelinde TOKİ tarafından bugüne kadar 5 bin konut yapıldı. Bu yıl 5 bin konut daha yapacağız. Mut ilçemize de 400 konut kazandırıyoruz. İhale süreci tamamlandı. İnşallah yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın başında çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaçış rampasının temeli atıldı

Mut-Sertavul yolu üzerinde yaşanan kazalara karşı önemli bir adım atıldığını dile getiren Kıratlı, "Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Evsen ile birlikte kaçış rampasının temelini attık. Daha önce ölümlü kazaların sık yaşandığı ve ölüm virajı olarak bilinen bu bölgede önemli bir güvenlik önlemi hayata geçiriyoruz. En kısa sürede tamamlayarak trafiğe açacağız" diye konuştu.

Gençlere yönelik yatırımlar sürüyor

Gençlik ve spor alanında da yatırımların sürdüğünü belirten Kıratlı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği önemi biliyoruz. Mersin'de gençlik merkezleri ve spor alanlarında ciddi yatırımlar yaptık. Mut ilçemize de 38 oda, 9 derslik, 240 kişilik 2 etüt salonu, 140 kişilik yatak kapasitesine sahip bir kompleks kazandırıyoruz. 50 kişilik Kuran kursu ve gençlik merkezi en kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mut'a sağlık yatırımı ve 400 yeni konut müjdesi - Son Dakika

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