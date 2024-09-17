Myanmar'da Yagi Tayfunu: 226 Ölü

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Myanmar'da etkili olan Yagi Tayfunu sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında 226 kişi hayatını kaybetti.

Asya'yı bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Yagi Tayfunu nedeniyle bölgede bilanço artıyor. Vietnam'ın kuzeyi, Laos, Tayland ve Myamar'da hasara neden olan Yagi Tayfun'un nedeniyle bölgede şuana kadar 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Myanmar'da ise şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kaymasında 226 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 80 kişiden de haber alınamadığı açıklandı.

Yüzbinlerce dönümlük tarım alanının tahrip olması nedeniyle BM, ülkede 500 binden fazla insanın acil olarak gıda, içme suyu, barınak ve giysiye ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu. Ülkenin 9 bölge ve eyaletinde toplamda 388 yardım kampının kurulduğu aktarıldı.

Sellerden yaklaşık 630 bin kişinin etkilendi

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada fırtınanın neden olduğu yıkımın başkent Naypyidaw'ın yanı sıra Myanmar'ın en büyük nehri olan Irrawady boyunca uzanan kuzeydeki Mandalay, batıdaki Magway ve güneydeki Bago bölgeleri de dahil 9 eyalet ve bölgeyi kapsadığı aktarıldı. Yetkililer, yolların kapanmasına, köprülerde hasara ve iletişim hatlarının kopmasına neden olan sellerden yaklaşık 630 bin kişinin etkilendiği kaydedildi.

Myanmar'da bulunan yardım kuruluşları ülkeyi vuran en kötü sel felaketlerinden birini yaşayan ülkenin büyük bir kısmına erişim sağlayamadı. - NAYPYİDAW