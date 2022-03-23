MYP Lideri Yılmaz: "Ukrayna için daha fazlası yapılmalı" - Son Dakika
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MYP Lideri Yılmaz: "Ukrayna için daha fazlası yapılmalı"

23.03.2022 20:28
MYP Lideri Yılmaz: "Ukrayna için daha fazlası yapılmalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Ukrayna için daha fazlası yapılmalıdır.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Ukrayna için daha fazlası yapılmalıdır. Ülkeler, Ukrayna'ya daha fazla destek olmalı, aynı anda Rusya'yı da ikna edecek yöntemler geliştirmelidir. Bu savaş daha fazla sürmemelidir" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşı değerlendiren, savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Ukrayna için daha fazlası yapılmalıdır. Ülkeler, Ukrayna'ya daha fazla destek olmalı, aynı anda Rusya'yı da ikna edecek yöntemler geliştirmelidirler. Bu savaş daha fazla sürmemelidir. Rusya'nın Suriye'de kendi üstlerini güçlendirmesine izin verilmemeli. Savaş uçağına ve hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İHA, SİHA gibi şeyler yapıyoruz. Savaş uçak filomuzun en az bugünkünün iki katına çıkartılması gerekmekte" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Muhafazakar Yükseliş Partisi, Ahmet Reyiz Yılmaz, Ukrayna, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MYP Lideri Yılmaz: 'Ukrayna için daha fazlası yapılmalı' - Son Dakika


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