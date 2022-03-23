MYP Lideri Yılmaz: "Ukrayna için daha fazlası yapılmalı" - Son Dakika

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Ukrayna için daha fazlası yapılmalıdır. Ülkeler, Ukrayna'ya daha fazla destek olmalı, aynı anda Rusya'yı da ikna edecek yöntemler geliştirmelidir. Bu savaş daha fazla sürmemelidir" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşı değerlendiren, savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Ukrayna için daha fazlası yapılmalıdır. Ülkeler, Ukrayna'ya daha fazla destek olmalı, aynı anda Rusya'yı da ikna edecek yöntemler geliştirmelidirler. Bu savaş daha fazla sürmemelidir. Rusya'nın Suriye'de kendi üstlerini güçlendirmesine izin verilmemeli. Savaş uçağına ve hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İHA, SİHA gibi şeyler yapıyoruz. Savaş uçak filomuzun en az bugünkünün iki katına çıkartılması gerekmekte" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL