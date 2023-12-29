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Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika
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Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2023 yılının son mesai gününde belediye personelinin yeni yılını kutladı. Başkan Engin, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek, 2023 yılının kötü olayların ve savaşların son bulduğu bir yıl olması temennisinde bulundu. Başkan Engin, personelin emekleri ve alınteri ile Narlıdere'ye güzel hizmetler yapıldığını belirterek, gelecek yılda da aynı istek ve motivasyonla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı
29.12.2023 - 18:32,
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Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, belediye personelinin yeni yılını kutladı. Başkan Engin, "Cumhuriyetimizin 100.yılında Narlıdere'mize belediye başkanı olmak benim için büyük bir onur… Hayata geçirdiğimiz her güzel işte imzası olan kıymetli personelimizin yeni yılını kutluyorum. Herkese sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2023 yılının son mesai gününde belediye personelinin yeni yılını kutladı. Sabah saatlerinde şantiye tesislerinde, öğleden sonra ise belediye hizmet binasında belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Engin, 2023 yılının kötü olayların ve savaşların son bulduğu bir yıl olması temennisinde bulundu. Buluşmaya, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, meclis üyeleri, Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Murat Bekar, sendika temsilcileri, muhtarlar ve belediye personeli katıldı.

"GÜZEL HİZMETLER YAPTIK"

Günün ilk ziyaretini Narlıdere Belediyesi Şantiye Tesisleri'ne yapan Başkan Engin, "Temenni ediyorum ki 2024, geride bıraktığımız 2023 yılından daha iyi geçsin. 2023 yılında insanlık olarak iyi günler geçirmedik. Ben her zaman umudumuzu korumamız gerektiğini düşünüyorum. Çocukların, kadınların, hepimizin daha iyi koşullarda yaşadığı bir dünyaya kavuşacağımıza inanıyorum. Sizlerin emekleri ve alınteri ile Narlıdere'mize güzel hizmetler yaptık. Hepinize özverili hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Gelecek yılda da ilçemizi yarınlara taşımaya,  Narlıdere'miz için aynı istek ve motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum" dedi.

"SÖZLERİMİZİ TUTTUK"

Şantiye Tesislerinin ardından belediye binasına geçen Başkan Engin, burada da kurum personelinin yeni yılını kutladı. Başkan Engin tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Görevde olduğumuz süre boyunca halkımıza verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Hep birlikte hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve yerel kalkınma hamleleri ile Narlıdere'mizi geleceğe taşıyacak işlere imza attık, ilçemizin ekonomisini büyüttük. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fedakarca çalıştınız ve Narlıdere'mizin sorunlarını çözmek için büyük bir çaba gösterdiniz. Yeni yılda da yeni yatırımlarla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100.yılında Narlıdere'mize belediye başkanı olmak benim için büyük bir onur… 5 yıllık görev süremizi doldururken Narlıdere'mize hizmet etmek için yeniden görev talep ettik. Bundan sonra da görevde olduğumuz süre boyunca mazeret üretmeden ve tüm zorlukların üstesinden gelerek Narlıdere'miz için çalışmaya devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz her güzel işte imzası olan kıymetli personelimizin yeni yılını kutluyorum. Herkese sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika


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