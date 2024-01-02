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Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Cengiz Özkan ile Yeni Yıla Merhaba Diyor - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Cengiz Özkan ile Yeni Yıla Merhaba Diyor

Narlıdere Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere sanatı sevdirmek için kurduğu Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, yeni yıla usta sanatçı Cengiz Özkan'la birlikte 'merhaba' diyecek. 8 Ocak Pazartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek konsere tüm vatandaşlar davetli.

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Cengiz Özkan ile Yeni Yıla Merhaba Diyor
02.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:44
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Narlıdere Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere sanatı sevdirmek için hayata geçirdiği Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, yeni yıla usta sanatçı Cengiz Özkan'la birlikte 'merhaba' diyecek. Başkan Engin, 8 Ocak Pazartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek konsere herkesi beklediklerini ifade etti.

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 2024 yılını muhteşem bir konserle karşılamaya hazırlanıyor. Kurulduğu günden bu yana sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatan Çocuk Senfoni Orkestrası, solistliğini Türk Halk Müziği'nin usta ismi Cengiz Özkan'ın yapacağı 'Yeni Yıla Merhaba' konseri ile vatandaşlarla buluşacak. 8 Ocak Pazartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde halka açık olarak gerçekleştirilecek konser, sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak. Ender Ünal ve Cüneyt Deniz'in orkestra eğitmenliğini üstlendiği, düzenlemelerini Oğuzhan Balcı'nın yaptığı konserde senfoni müziği eşliğinde çalınacak türkülerin yanı sıra film müzikleri ve klasik batı müziği eserleri sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

BAŞKAN ENGİN'DEN KONSERE DAVET

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tüm İzmirlileri konsere davet ederek, "Dünya çapında müzisyenleri ülkemize kazandıracağına inandığımız Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestramız ve geleneksel kültürümüzün en değerli hazinelerinden olan Türk Halk Müziği eserlerini başarıyla seslendiren değerli sanatçımız Cengiz Özkan'ı bir araya getireceğimiz konsere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sanata meraklı çocuklarımızın ellerinden tuttuğumuz, Türkiye'ye örnek projemiz Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Çocuklarımızla her zaman gurur duyuyor, onları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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