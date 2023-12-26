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Narlıdere'de Yeni Yıl Pazarı Etkinliği - Son Dakika
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Narlıdere'de Yeni Yıl Pazarı Etkinliği

Narlıdere Belediyesi, Tarihi Yukarıköy'de düzenlenecek olan Yeni Yıl Pazarı etkinliğiyle vatandaşları ağırlayacak. Etkinlikte hediyelik eşya stantları kurulacak ve keşkek ikramı yapılacak. Narlıdereli kadınların ürettiği el emeği hediyelik eşyalar da tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Narlıdere\'de Yeni Yıl Pazarı Etkinliği
26.12.2023 - 22:54,  Güncelleme: 23:08
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Narlıdere, bu hafta sonu "Yeni Yıl Pazarı" etkinliğine ev sahipliği yapacak. Hediyelik eşya stantlarının kurulacağı ve keşkek ikramının da yapılacağı Yeni Yıl Pazarı, 30-31 Aralık tarihlerinde Tarihi Yukarıköy'de kurulacak.

Narlıdere Belediyesi, yılbaşı haftasında Yeni Yıl Pazarı etkinliği düzenleyecek. Narlıdere'nin tarihi ve kültürel mirasını içinde barındıran Tarihi Yukarıköy'de gerçekleştirilecek Yeni Yıl Pazarı, 30 Aralık Cumartesi ve 31 Aralık Pazar Günü ziyaretçilerini ağırlayacak. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı hediyelik eşya stantlarının kurulacağı etkinliğin ilk gününde vatandaşlara keşkek ikramı da yapılacak. Slow Food Narlıdere Birliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Narlıdereli kadınların ürettiği el emeği hediyelik eşyalar tüketicilerin beğenisine sunulacak. 2 gün boyunca vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatacak Yeni Yıl Pazarı'nda, yerel lezzetler de ziyaretçilere buluşacak.

BAŞKAN ENGİN'DEN DAVET

Yılbaşı haftasında gerçekleştirecekleri Yeni Yıl Pazarı'na vatandaşları davet eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Geleneksel kültürümüzün en önemli lezzetlerinden biri olan keşkek ikramının da yapılacağı etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Keşkek bizim kültürümüzde her zaman birlik beraberliğimizin simgesi, yardımlaşma ve dayanışmanın göstergesi olmuştur. Narlıdere'nin üreten kadınları Yeni Yıl Pazarı'nda büyük bir özveri ile hazırladıkları hediyelik eşyaları vatandaşlarımızla buluşturacaklar. Emeklerini, katma değere dönüştürecekler. Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendireceğimiz Yeni Yıl Pazarımıza herkesi davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yılını şimdiden kutluyor, 2024'ün tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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