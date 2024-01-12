Narlıdere Dostlar Korosu \'Sıra Gecesi\' Konseriyle Vatandaşlarla Buluştu

Narlıdere Belediyesi'nin açtığı kültür-sanat kurslarına katılan kursiyerlerden oluşan Narlıdere Dostlar Korosu, 'Sıra Gecesi' konseri ile vatandaşlarla buluştu.

Narlıdere Belediyesi Dostlar Korosu, Şef Mustafa Turhan yönetiminde verdiği Sıra Gecesi Konseri ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Belediyenin açtığı halk müziği kurslarına katılan kursiyerlerden oluşan koro, Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediği performansla vatandaşlardan büyük alkış aldı.

60 kişilik koronun 'Bahçada Nar Ağacı' türküsü ile başlayan konserde bireysel performansları da sergileme fırsatı bulan kursiyerler, Türk Halk Müziği'nin en sevilen eserlerini Narlıdereliler ile buluşturdu. 'Kara Köprü Narlıktır', 'Antebin Kalesine', 'Nemrudun Kızı' ve 'Urfalıyım Ezelden' başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu yöresine ait türküleri seslendiren koroya vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Konser, Başkan Ali Engin'in il dışında olması sebebiyle Başkanvekilliği görevi üstlenen Murtaza Öz'ün Şef Mustafa Turhan'a çiçek vermesiyle sona erdi.