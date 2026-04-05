Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO 77. Yılında Ordu'da Protesto Edildi

05.04.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Protestoda NATO'nun emperyalist politikaları eleştirildi, barış çağrıları yapıldı.

Haber: Gençağa Karafazlı

(ORDU) - NATO, kuruluşunun 77. yılında Ordu'da protesto edildi.

Tahıl Pazarı Meydanı'ndaki protestoya çeşitli partiler ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, burada yaptığ açıklamada, "NATO'nun darbeler tezgahlayan bir örgüt olduğunu" ifade etti.

"Eli kanlı, emperyalist bir savaş örgütü olan NATO, bugün de dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde faaliyetlerini sürdürüyor" diyen Uzun, şunları söyledi:"

"Sosyalizme ve halk hareketlerine karşı bir cephe olarak 4 Nisan 1949'da kurulan NATO bugün 77 yaşında. NATO, tarihi boyunca birçok ülkede kontrgerilla örgütleri kurarak, orduları eğiterek, darbeler tezgahlayarak, hükümetler kurup yıkarak esas olarak ABD emperyalizminin politikalarını hayata geçirmiştir. Kanlı ve emperyalist bir savaş örgütü olan NATO, bugün de dünyanın birçok yerinde, ülkemizde de faaliyetlerini sürdürmektedir. NATO, üyesi olduğu ülkelerin halklarına koruyucu bir şemsiye olarak sunuluyor. Ama gerçekte NATO, dünya emekçilerinin ve halklarının en büyük düşmanıdır. NATO'nun kendisi ülkeleri işgal etti, darbeler yaptı, hükümetler düşürdü. En son Ukrayna savaşı NATO eliyle çıkarıldı ve büyütüldü."

Türkiye'nin NATO üyeliğinin, ABD ve bazı Avrupalı emperyalistlerin planlarına taşeronluk yapmaktan başka bir şey olmadığını söyleyen Uzun, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını anımsattı.

Uzun, şöyle devam etti:

"Savaş ölüm, göç, yoksulluk ve işsizlik demektir. Ekmeğimizin küçülmesi demektir. Emperyalist savaşların yükünü Türkiye işçi sınıfı enflasyon, akaryakıt ve gıda zamlarıyla ödemektedir. Türkiye bu savaşa çekilirse durum daha da kötüleşecektir. Bu savaşta petrol ve silah tekelleri kazanır, halklar kaybeder. Daha fazla NATO'culuk daha fazla borç, yoksulluk ve vergi demektir. Türkiye işçilerinin, emeklilerinin ve ezilen halklarının ihtiyacı savaş ve silahlanma değil; barış, iş, ekmek ve güvenli bir yaşamdır. NATO üyeliği halkın güvenliğini değil, sürekli savaş tehdidini garanti altına almaktadır. Ülkenin güvenliği NATO üsleriyle değil, halkların barış içinde yaşamasını sağlayacak politikalarla mümkündür. Türkiye'nin toprakları, hava sahası ve askeri altyapısı emperyalist-siyonist ittifakın saldırganlığına hizmet edemez. Türkiye'nin NATO üzerinden bir bölgesel savaşın parçası haline gelmesine izin vermeyelim. ABD ve NATO üsleri ülkemiz için en büyük tehdittir. NATO'dan çıkılsın, tüm ABD ve NATO üsleri kapatılsın."

Kaynak: ANKA

Yerel, Ordu, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:17:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.