NATO 77. Yılında Ordu'da Protesto Edildi

Haber: Gençağa Karafazlı

(ORDU) - NATO, kuruluşunun 77. yılında Ordu'da protesto edildi.

Tahıl Pazarı Meydanı'ndaki protestoya çeşitli partiler ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, burada yaptığ açıklamada, "NATO'nun darbeler tezgahlayan bir örgüt olduğunu" ifade etti.

"Eli kanlı, emperyalist bir savaş örgütü olan NATO, bugün de dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde faaliyetlerini sürdürüyor" diyen Uzun, şunları söyledi:"

"Sosyalizme ve halk hareketlerine karşı bir cephe olarak 4 Nisan 1949'da kurulan NATO bugün 77 yaşında. NATO, tarihi boyunca birçok ülkede kontrgerilla örgütleri kurarak, orduları eğiterek, darbeler tezgahlayarak, hükümetler kurup yıkarak esas olarak ABD emperyalizminin politikalarını hayata geçirmiştir. Kanlı ve emperyalist bir savaş örgütü olan NATO, bugün de dünyanın birçok yerinde, ülkemizde de faaliyetlerini sürdürmektedir. NATO, üyesi olduğu ülkelerin halklarına koruyucu bir şemsiye olarak sunuluyor. Ama gerçekte NATO, dünya emekçilerinin ve halklarının en büyük düşmanıdır. NATO'nun kendisi ülkeleri işgal etti, darbeler yaptı, hükümetler düşürdü. En son Ukrayna savaşı NATO eliyle çıkarıldı ve büyütüldü."

Türkiye'nin NATO üyeliğinin, ABD ve bazı Avrupalı emperyalistlerin planlarına taşeronluk yapmaktan başka bir şey olmadığını söyleyen Uzun, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını anımsattı.

Uzun, şöyle devam etti:

"Savaş ölüm, göç, yoksulluk ve işsizlik demektir. Ekmeğimizin küçülmesi demektir. Emperyalist savaşların yükünü Türkiye işçi sınıfı enflasyon, akaryakıt ve gıda zamlarıyla ödemektedir. Türkiye bu savaşa çekilirse durum daha da kötüleşecektir. Bu savaşta petrol ve silah tekelleri kazanır, halklar kaybeder. Daha fazla NATO'culuk daha fazla borç, yoksulluk ve vergi demektir. Türkiye işçilerinin, emeklilerinin ve ezilen halklarının ihtiyacı savaş ve silahlanma değil; barış, iş, ekmek ve güvenli bir yaşamdır. NATO üyeliği halkın güvenliğini değil, sürekli savaş tehdidini garanti altına almaktadır. Ülkenin güvenliği NATO üsleriyle değil, halkların barış içinde yaşamasını sağlayacak politikalarla mümkündür. Türkiye'nin toprakları, hava sahası ve askeri altyapısı emperyalist-siyonist ittifakın saldırganlığına hizmet edemez. Türkiye'nin NATO üzerinden bir bölgesel savaşın parçası haline gelmesine izin vermeyelim. ABD ve NATO üsleri ülkemiz için en büyük tehdittir. NATO'dan çıkılsın, tüm ABD ve NATO üsleri kapatılsın."