NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon

07.07.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve resmi akşam yemeği verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve resmi akşam yemeği verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Davete NATO kapsamında düzenlenen belirli toplantılara katılan ancak NATO üyesi olmayan bazı devlet başkanları ve eşleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini kapıda karşılayarak, tek tek fotoğraf çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Diplomasi, Etkinlik, Hükümet, Kültür, Yerel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon - Son Dakika

Doktorun bir hatası ile hayatı karardı Evden dışarı dahi adımını atamıyor Doktorun bir hatası ile hayatı karardı! Evden dışarı dahi adımını atamıyor
Mudanya’da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Mardin’de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Mardin'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

21:08
Külliye’de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
21:04
Arjantin’den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
20:03
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
19:33
Beştepe’deki karşılamada dikkat çeken anlar Miçotakis ve eşi gelirken...
Beştepe'deki karşılamada dikkat çeken anlar! Miçotakis ve eşi gelirken...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 21:46:08. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.