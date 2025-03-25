Nazan Kesal, 'Yaralarım Aşktandır' Oyunu ile Maltepe'de Sahne Aldı - Son Dakika
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Nazan Kesal, 'Yaralarım Aşktandır' Oyunu ile Maltepe'de Sahne Aldı

Nazan Kesal, \'Yaralarım Aşktandır\' Oyunu ile Maltepe\'de Sahne Aldı

Ünlü oyuncu Nazan Kesal, 'Yaralarım Aşktandır' isimli tek kişilik oyunuyla Maltepe'deki tiyatroseverlerle buluştu. Oyunda, İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın yaşamı sahneleniyor.

25.03.2025 10:42  Güncelleme: 10:46
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Ünlü oyuncu Nazan Kesal "Yaralarım Aşktandır" isimli tek kişilik oyunuyla Maltepeli tiyatroseverler ile buluştu.

Maltepe Belediyesi'nin Mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne alan oyunda Kesal, İran ve dünya edebiyatının en önemli kadın şairlerinden, yazar ve yönetmen Füruğ Ferruhzad'ın yaşamını sahneye taşıdı. Yazar Şebnem İşigüzel'in kaleme aldığı oyunu Berfin Zenderlioğlu yönetti. Tiyatro Poyraz'ın yapımcılığını üstlendiği tek perdelik oyunun ışık ve dekor tasarımını Cem Yılmazer, müziklerini Burçak Çöllü, kostüm tasarımını Natali Yeres hazırladı. Oyunda Nazan Kesal, kadınların sorunlarını, özgürlük mücadelesini kaleme aldığı dizeleriyle bir döneme damgasını vuran Füruğ Ferruhzad'ın etkileyici ve trajik yaşamından kesitlere yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazan Kesal, 'Yaralarım Aşktandır' Oyunu ile Maltepe'de Sahne Aldı - Son Dakika

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