Nazilli Belediye Başkanı 100 Milyonluk Sel Taşkınlarına Son Verecek Projeyi İnceledi

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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçedeki sel taşkınlarına son verecek 100 milyonluk projenin 2. etap çalışmalarının başladığını belirterek sahada incelemelerde bulundu.

Yıldıztepe ve Ocaklı Mahalleri başta olmak üzere ilçe genelinde yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek için yürütülen Kurt ve Kuru Dere ıslah çalışmalarının 2. etabı başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Yıldıztepe Mahallesi 629/1 Sokak'tayız. Daha öncesinde taşkınlar oluşuyordu. Vatandaşlarımızın hem can hem de mal güvenlikleri zarara uğruyordu. Taşkınların önüne geçmek için geçen yıl biz çalışma yapmıştık. Sağ olsunlar bakanımızın talimatları doğrultusunda ihale süreci tamamlandı. Kıymetli arkadaşlarımızda çalışmaya başladılar. Dün başlanan alanda hızlıca bir çalışma yapılıyor. Burada 950 metrelik bir alanda dere ıslahı yapılacak. Kuru Dere'nin yan bağlantılarını iyileştiriyoruz. İnşallah bölge müdürümüz geldiğinde de Kuru Dere devalüasyon alanının betonlanması ve taş duvar çekilmesi için taleplerimizi ileteceğiz. Nazillimizin bundan sonraki sel baskınlarından bir daha zarar görmemesi için ciddi yatırımlar yapılıyor. Milyonlarca liralık değerde ciddi alt yapı faaliyetler yapılıyor. Hem çevre suyu toplanacak hem de taşkınların önüne geçilecek. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar kapsamında; mevcut dere yatağı taşkın risklerini ortadan kaldırmak amacıyla genişletilerek, etrafı beton kanallarla çevrelenecek. - AYDIN