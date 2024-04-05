Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Bayram Hazırlıklarını Denetledi

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilk mesai gününde sabah erken saatlerde Mezarlıklar, Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyelerini ziyaret ederek personeline ilçenin bayrama eksiksiz bir şekilde hazırlanması için talimat verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sabahın ilk ışıklarıyla Temizlik, Mezarlıklar ve Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek personelleri ile bir araya geldi. İlçenin Ramazan Bayramı'na eksiksiz bir şekilde hazırlanması için personellerine ve daire müdürlerine talimat veren Başkan Tetik, Nazilli'nin karış karış temizlenerek mezarlıkların da ziyarete hazır hale getirileceğini ifade etti. Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri ile sohbet eden Başkan Tetik; "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde hep birlikte çok güzel işler yapacağız. Bir ekip olursak Nazillimizi güçlendirir, kuvvetlendirir ve ilerletiriz. Belediyemizin en önemli mihenk taşları sizlersiniz. Dolayısıyla ilk ziyaretlerime sizlerden başladım. Arkadaşlar görevinizin bilincinde olun. Ayrımız gayrımız yok. Her şeyi Nazillimiz için yapacağız. Nazilli'yi yeniden umutla inşa edeceğiz. Daha önce size söz verdiğim gibi sizlerden daha çok ben çalışacağım. Yaptığımız çalışmalarla Nazilli'nin nasıl ivme gösterdiğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Şantiye ziyaretlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığına giderek faaliyetleri bizzat denetleyen Başkan Tetik, vatandaşların belediye hizmetlerinden en hızlı ve etkin şekilde faydalanması için çalışacaklarını kaydetti. - AYDIN