Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti

Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek, bayram süresince gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı personellerine teşekkür etti.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Yeni Mahalle'de bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti.

Personel sayısının yetersiz olmasına karşın bayram öncesi ve sonrasında yoğun mesai harcayarak şehrin tüm noktasını temizleyen ekibine tek tek teşekkür eden Başkan Tetik; "Bugün Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarımızı ziyaret ettik. Ekibimiz bayram öncesinde mezarlıklarda, sokaklarımızda ve yeşil alanlarda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çok daha fazla personelle yapılması gereken işleri az sayıda çalışanımızla fedakarlık göstererek yaptık. Az zamanda büyük işler başaran tüm ekibime yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN