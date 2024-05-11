Nazilli Belediye Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Dünya genelinde engellilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek için her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak anılmaktadır. Sosyal bir devlet olmanın yolu, halkın tüm kesimine eşit imkanlar sağlamak ve vatandaşlarına insan onuruna yakışır nitelikte hizmet sunmaktan geçmektedir. Hepimiz, birer engelli adayı olduğumuz bilinci ile hareket ederek engellilerimizi anlamaya ve yalnızca bir gün değil her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışmalıyız. Bizler, engelli dostu bir Nazilli olma yolunda adımlar atarak, bu alanda sivil toplum kuruluşlarımızla projeler üreteceğiz. Engelli kardeşlerimizin yaşadığı zorluklara karşı daha duyarlı bir şehir inşa ederek hem sosyal hem de ekonomik alanda daha fazla yer almalarını sağlayacağız. Biliyoruz ki; onların karşılaştığı engelleri kaldırmak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve hak ettikleri saygıyı göstermek hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Nazillimizdeki engellilerimiz olmak üzere ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ülke çapınca farkındalığımızı artıran bir dönem olmasını canı gönülden diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN