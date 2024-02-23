Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Berat Kandili Mesajı Yayımladı

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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kandillerin tüm İslam alemi için en kıymetli zaman dilimleri olduğunu ifade eden Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günlerdendir. Ramazan'ın müjdecisi üç ayarların feyz ve bereket kapılarından biri olan Berat Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İslamiyete göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi olarak anılmaktadır. Bu vesileyle mübarek gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim Berat Kandili hürmetine ibadet ve dualarımızı kabul etsin." - AYDIN