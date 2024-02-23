Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Berat Kandili Mesajı Yayımladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kandillerin tüm İslam alemi için en kıymetli zaman dilimleri olduğunu ifade eden Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günlerdendir. Ramazan'ın müjdecisi üç ayarların feyz ve bereket kapılarından biri olan Berat Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İslamiyete göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi olarak anılmaktadır. Bu vesileyle mübarek gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim Berat Kandili hürmetine ibadet ve dualarımızı kabul etsin." - AYDIN
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise eşleşmesini değerlendirdi. Kuradan pek memnun kalmayan Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik" açıklamalarında bulundu.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı dedesi Mehmet A.'yı (74) tabancayla bacağından vuran torunu Kadir Emre K. (17), tutuklandı.
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
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Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
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25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
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