Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Berat Kandili Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Berat Kandili Mesajı Yayımladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Berat Kandili Mesajı Yayımladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özcan, kandillerin sevgi, hoşgörü ve birlik beraberlik zamanları olduğunu belirterek, tüm Müslümanların birlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi.

23.02.2024 09:41  Güncelleme: 09:44
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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kandillerin tüm İslam alemi için en kıymetli zaman dilimleri olduğunu ifade eden Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günlerdendir. Ramazan'ın müjdecisi üç ayarların feyz ve bereket kapılarından biri olan Berat Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İslamiyete göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi olarak anılmaktadır. Bu vesileyle mübarek gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim Berat Kandili hürmetine ibadet ve dualarımızı kabul etsin." - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Berat Kandili Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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