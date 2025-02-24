Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Antika Pazarı İçin Verdiği Sözü Tuttu - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Antika Pazarı İçin Verdiği Sözü Tuttu

Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Antika Pazarı İçin Verdiği Sözü Tuttu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, seçim öncesi antika pazarı için söz verdiği alanı inşa ederek, pazarcı esnafına destek verdi. Başkan Tetik, halkına verdiği sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

24.02.2025 15:19  Güncelleme: 15:22
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, seçim öncesi Şirinevler Antika Pazarı'ndaki satıcılara uygun yer tahsis edilmesi için verdiği sözü tutarken, "Evine ekmek götüren kardeşlerimiz için yaptık" dedi.

Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nde Pazar günleri atıl durumdaki boş arazi üzerine kurulan Antika Pazarı için özel alan inşa etti. Yaklaşık 1 yıl önce seçim gezileri sırasında pazaryerini ziyaret eden Başkan Tetik, kötü şartlarda para kazanmaya çalışan satıcılara alan sağlanması gerektiğini dile getirmiş ve seçilmesi durumunda bunu gerçekleştireceğinin sözünü vermişti. Bölgedeki satıcılarla bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, seçim öncesi verdiği sözü hatırlatarak, yerine getirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Nazilli halkı ile el ele vererek şehrin tüm eksiklerini bir bir tamamlayacaklarını belirten Başkan Tetik; "Mutluyuz çünkü halkımıza verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirdik. Burada satış yaparak evine ekmek götürmeye çalışan halkımızın kışın yağmurdan yazın sıcaktan bir nebze de olsa kurtulması için bir alan yaptık. Şimdi yerleri paylaştırıyoruz. Hem alışveriş yapacak halkımız için hem esnafımız için, eve ekmek götüren emekçi kardeşlerimiz için çok güzel bir ortam oldu. Buraya gelenler alışverişini yaparken daha uzun süre bakabilecek. Biz bundan çok mutlu olduk. Dostlarımızın yanında yer almış olduk. Hizmetlerimiz hep böyle devam edecek. Halkımızla el ele verdikten sonra Nazilli'de yapmayacağımız iş yok" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Antika Pazarı İçin Verdiği Sözü Tuttu - Son Dakika

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