Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Esenköy Mahallesi\'nde Halkla Buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bir dizi ziyaret için gittiği Esenköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Halkla birebir temas kurmaya büyük önem veren Başkan Tetik, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini yerinde dinleyerek not aldı. Beraberinde Mahalle Muhtarı Ali Küçük ve belediyeye bağlı birim müdürleri ile birlikte ilk olarak tarihi Arpaz Kalesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Tetik, bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ardından köy konağında mahalle halkıyla buluşan Başkan Tetik, yerel yönetim olarak halkla iç içe bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlardan gelen yol, altyapı, çevre temizliği ve sosyal alan taleplerini dinleyen Tetik, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak öncelikli sorunların çözümü için harekete geçeceklerinin altını çizdi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Nazilli'nin her noktasına eşit hizmet ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Tetik; "Vatandaşımızın ayağına giderek onların sesine kulak vermek, yerel yönetimin en temel sorumluluğudur. Kent merkezi kadar kırsal mahallelerimiz de bizim için çok kıymetli. Bu yüzden mahalle ziyaretlerimizi artırarak sürdüreceğiz" sözlerini kaydetti. - AYDIN