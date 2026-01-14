Başkan Tetik, Muammer Aksoy'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Tetik, Muammer Aksoy'da vatandaşlarla buluştu

14.01.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Halk Buluşmaları programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Başkan Tetik, yerel yönetimde katılımcılığı önemseyerek, mahalle sakinleriyle ortak akılla yönetme vurgusu yaptı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Halk Buluşmaları programı kapsamında Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Daire müdürleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte vatandaşların sorun, talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Tetik, yerel yönetimde katılımcılığı önemsediklerini vurgulayarak, Nazilli'yi ortak akılla ve hep birlikte yönetmeye devam edeceklerini ifade etti.

Gerçekleştirilen buluşmada mahalle halkının dile getirdiği konular tek tek not alınırken, ivedilikle çözüme kavuşturulabilecek talepler için ilgili birimlere gerekli talimatlar verilerek çalışmalar başlatıldı.

Ziyaret sonunda mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, "Gönlünü ve kapısını bizlere açan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Halkımızla doğrudan iletişim kurarak sorunları yerinde tespit etmeye ve hızlı çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Nazilli Belediyesi, Halk Buluşmaları programı kapsamında farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ertuğrul Tetik, Yerel Yönetim, Politika, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tetik, Muammer Aksoy'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:49:49. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Tetik, Muammer Aksoy'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.