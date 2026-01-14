Başkan Tetik, Muammer Aksoy'da vatandaşlarla buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Halk Buluşmaları programı kapsamında Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Daire müdürleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte vatandaşların sorun, talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Tetik, yerel yönetimde katılımcılığı önemsediklerini vurgulayarak, Nazilli'yi ortak akılla ve hep birlikte yönetmeye devam edeceklerini ifade etti.

Gerçekleştirilen buluşmada mahalle halkının dile getirdiği konular tek tek not alınırken, ivedilikle çözüme kavuşturulabilecek talepler için ilgili birimlere gerekli talimatlar verilerek çalışmalar başlatıldı.

Ziyaret sonunda mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, "Gönlünü ve kapısını bizlere açan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Halkımızla doğrudan iletişim kurarak sorunları yerinde tespit etmeye ve hızlı çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Nazilli Belediyesi, Halk Buluşmaları programı kapsamında farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edecek. - AYDIN