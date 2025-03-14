Nazilli Belediye Başkanı Tetik\'ten NAZGEM Ziyareti

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM)'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki standını ziyaret etti.

Nazilli Belediyesi bünyesinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan NAZGEM'in ilkokul 1. sınıftan 8. sınıfa kadar eğitim verdiğini belirten Başkan Tetik, merkezin öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedeflediğini söyledi. NAZGEM'in uzman eğitmen kadrosuyla öğrencilere destek sağladığını vurgulayan Başkan Tetik, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklarımızın geleceğine katkı sunmak bizim en büyük önceliğimiz. Burada sadece eğitimlerine destek değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunan bir sistem oluşturduk" dedi.

Erken kayıt avantajlarından yararlanmak isteyen veliler ve öğrenciler için bilgilendirme yapan NAZGEM öğretmenleri, kayıt sürecinin belirli bir süreyle sınırlı olduğunu ve kontenjanların hızla dolduğunu ifade etti.

Standı ziyaret eden vatandaşlar, NAZGEM hakkında detaylı bilgi alarak kayıt işlemlerini gerçekleştirme fırsatı bulacak. - AYDIN