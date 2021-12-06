Nazilli Belediyesi, 617 aileye yakacak yardımında bulundu - Son Dakika

Nazilli Belediyesi, kış aylarının gelmesi ile birlikte toplam 617 ihtiyaç sahibi aileye yakacak yardımında bulundu.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, soğuk kış aylarında da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Nazilli Belediyesi'ne müracaat eden toplam 617 aileye yakacak yardımında bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yardımlarımız ekiplerimiz tarafından ailelerimize ulaştırıldı. Sosyal belediyecilik anlayışımızdan hiçbir zaman taviz vermedik. Zor durumda olan vatandaşlarımıza her zaman yardım elimizi uzattık. Kış aylarının gelmesi ile belediyemize yakacak yardımı için müracaatlar vardı. Bizlerde Nazilli Belediyesi olarak gerekli hazırlıkları yaparak dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Nazillimizde hiçbir hemşehrimiz yalnız değildir" diye konuştu.

Dağıtımı yapılan odunların ilçe genelinde yürütülen budama işlemlerinden elde edildiğini ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde işlenerek tevziata hazır hale getirildiğini belirten Başkan Özcan, yardımların devam edeceğini vurguladı. - AYDIN