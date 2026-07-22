Nazilli Belediyesi Turan Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Turan Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı

Nazilli Belediyesi Turan Mahallesi\'nde asfalt çalışmalarına başladı
22.07.2026 11:48  Güncelleme: 11:49
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Nazilli Belediyesi, Turan Mahallesi 372 Sokak'ta asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Başkan Tetik, mali disiplin sayesinde yatırımları hızlandırdıklarını belirtti.

Nazilli Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Turan Mahallesi 372 Sokak'ta başlatılan asfalt yenileme çalışmaları kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan yol tamamen yenileniyor.

Uzun yıllar boyunca yoğun kullanım nedeniyle deforme olan, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen ve araçlara zarar verecek seviyeye gelen mevcut asfalt, iş makineleriyle sökülerek asfalt serimine uygun hale getirildi. İyi içme suyu altyapı yenileme çalışmaları başlatılan sokakta sıcak asfalt serimiyle birlikte vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması sağlanacak.

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi, planlama doğrultusunda ihtiyaç duyulan mahallelerde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler ile teknik incelemeler doğrultusunda belirlenen noktalarda program dahilinde çalışmalarını devam ettiriyor.

Çalışmaları yerinde değerlendiren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mali disiplini sağlayan bir belediye olarak artık yatırımları hızlandırdıklarını belirterek; "Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin mali yapısını güçlendirmek için önemli adımlar attık. Borçlarını büyük ölçüde ödemiş, bütçesini disiplin altına almış, kaynaklarını doğru kullanan bir belediye haline geldik. Artık bunun karşılığını hemşehrilerimize hizmet olarak sunuyoruz. Nazilli'nin her mahallesinde asfalt, parke, kaldırım ve iyi içme suyu altyapı çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Turan Mahallemiz de bu çalışmalarımızın önemli noktalarından biri. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı için ekiplerimiz sahada yoğun mesai harcıyor. Borçlar bitti, şimdi hizmet zamanı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Turan Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı - Son Dakika

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