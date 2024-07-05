Nazilli Belediyesi Cumhuriyet Parkı'nda Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Cumhuriyet Parkı'nda Temizlik Çalışması Başlattı

Nazilli Belediyesi Cumhuriyet Parkı\'nda Temizlik Çalışması Başlattı

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Parkı'nda kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Parkın havuzu temizlendi ve peyzaj işlemleri yapıldı. Mahalle sakinleri çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.

05.07.2024 15:54  Güncelleme: 15:56
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Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Cumhuriyet Parkı'nda kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

İlçe genelindeki parkların tamamında tadilat ve temizlik çalışması gerçekleştiren Nazilli Belediyesi ekipleri, şehrin en büyük lokasyonlarından biri olan Cumhuriyet Parkı'nı bakıma aldı. Çalışmalar kapsamında parkın orta kısmında bulunan havuz temizlendi. Yeşil alanların tamamında ise yabani otlar biçilerek peyzaj işlemleri yapıldı. Temizlik çalışmalarının akabinde, Kuvay-i Milliye Kahramanı Demirci Mehmet Efe'nin heykelinin bulunduğu parkta şanlı Türk bayrağımız göndere çekilerek Nazilli semalarında dalgalandırıldı.

Park bölgesinde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Nazilli'nin yeşil alanlarının tamamında temizlik çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Başkan Tetik; "Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerimiz Cumhuriyet Parkımızda ot biçme, budama, havuz temizliği yaparak halkımızın yoğun olarak kullandığı bölgeyi ferah bir görünüme kavuşturdu. Emeklerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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