Yerel

Nazilli Belediyesi Hisarcık Mahallesi'nde okul yolunu yeniledi.

Hisarcık Mahalle Muhtarı Ali Başoğlu mahallesinde yapılacak eksikleri için Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'e talepte bulundu. Muhtar Başoğlu'nun yapılacaklar listesini inceleyen Başkan Tetik, "Tüm ihtiyaçlar sırasıyla yapılabilir. Ancak okul yolu beklemez" dedi. Hisarcık Mahallesinde deforme olmuş okul yolu Nazilli Belediyesi ve mahalle sakinlerinin ortaklaşa çalışması ile kısa sürede tamamlandı. Deforme olan yol Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makineleri ile düzenlenmesinin hemen ardından Muhtar Ali Başoğlu'nun önderliğinde bir araya gelen mahalle sakinleri imece usulü taş döşemesini yaptı. Nazilli Belediyesi tarafından temin edilen kilitli parke taşları ile okul yoluna yaklaşık bin metrekarelik taş döşemesi gerçekleştirildi.

Taleplerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Muhtar Başoğlu, "Başkanımız Ertuğrul Tetik'e mahallemiz ile ilgili yapılması gereken önemli çalışmaların bilgilerini verdik. Kendisi verdiğimiz bilgileri inceleyerek acilen okul yolunun yapılması talimatını verdi. Eğitimden tasarruf edilemeyeceğinin altını çizen Ertuğrul Başkanımın talimatları ile kısa sürede okul yolumuzu yeniledik. Okulumuzun bahçesi içinde de küçük ama sıkıntılı bir alan mevcuttu. Bize gönderilen parke taşları ile o kısmı da düzenledik. Verdiği desteklerden dolayı öncelikle Belediye Başkanım Ertuğrul Tetik'e, Belediye ekiplerine ve emeği geçen mahalle sakinlerimize teşekkür ediyor minnetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN