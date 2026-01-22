Nazilli Belediyesi\'nde 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı

Nazilli Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 3 yıl geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ile Hizmet-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Ahmet Turan imza attı.

Nazilli Belediyesi bünyesinde görev yapan sözleşmeli personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Hizmet-İş Sendikası ile yürütülen görüşmeler sonucunda karşılıklı mutabakatla hayata geçirildi. İmzalanan sözleşme ile çalışanların ücretlerinde yüzde 27 oranında artış yapılırken, ikramiye, yan sosyal haklar ve çalışma şartlarında da önemli iyileştirmeler sağlandı. Sözleşmenin dikkat çeken maddelerinden biri ise çalışma sürelerine yönelik düzenleme oldu. Çalışanların sosyal yaşam dengesini güçlendirmek amacıyla haftalık çalışma süresi 45 saatten 40 saate düşürüldü. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, imza töreninde yaptığı açıklamada, emeği merkeze alan bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, "Çalışma barışını güçlendiren, personelimizin refahını artıran her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN