Nazilli Belediyesi İşitme Engellilere İşaret Dili Kursu Verdi - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Belediyesi İşitme Engellilere İşaret Dili Kursu Verdi

Nazilli Belediyesi İşitme Engellilere İşaret Dili Kursu Verdi

Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayan işitme engelli vatandaşların belediye hizmetlerinden rahatlıkla faydalanması ve sorunlarının hızla çözüme kavuşturulması için personellere işaret dili kursu verildi.

05.08.2024 13:30  Güncelleme: 13:32
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Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayan işitme engelli vatandaşların belediye hizmetlerinden rahatlıkla faydalanması ve sorunlarının hızla çözüme kavuşturulması için personellere işaret dili kursu verildi.

Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi personelleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen İşaret Dili kursunu başarıyla tamamladı. İşaret Dili Eğitmeni Tuğra Demirtaş tarafından verilen 120 saatlik kursu tamamlayan personeller, sertifikalarını Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'ten aldı.

Engelli vatandaşların hayatlarına dokunabilecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Tetik; "Eğitim faaliyetleri kapsamında biz engelli vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için buradan 12 personelimizi eğitime gönderdik. Bir kulak burun boğaz doktoru olarak da ayrıca mutluyum. Engelli vatandaşlarımız dışarıdan santrali aradığında bizim eğitimli personelimizle işaret dili ile konuşma yapıp derdini anlatabilecek. Biz de onlara gereken hizmeti bu şekilde yapabileceğiz. Engelli vatandaşlarımıza bir nebze de olsa dokunabildiğim için çok mutluyum. Hizmetimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu hizmeti yürütecek olan personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi İşitme Engellilere İşaret Dili Kursu Verdi - Son Dakika

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