Nazilli Belediyesi, Kurtuluş Yıldönümünü Haluk Levent Konseriyle Kutluyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi, Kurtuluş Yıldönümünü Haluk Levent Konseriyle Kutluyor

Nazilli Belediyesi, Kurtuluş Yıldönümünü Haluk Levent Konseriyle Kutluyor

Nazilli Belediyesi, 5 Eylül'de şehrin kurtuluşunun 102. yıldönümünü ünlü sanatçı Haluk Levent'in ücretsiz konseriyle kutlayacak. Etkinlik, Nazilli'nin tarihi ve kültürel mirasını kutlama amacıyla düzenleniyor.

28.08.2024 09:17  Güncelleme: 09:18
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Nazilli Belediyesi, 5 Eylül'de şehrin kurtuluşunun 102. yıldönümünü büyük bir etkinlikle kutlayacak. Bu özel günde ünlü sanatçı Haluk Levent, Belediye Medyanı'nda ücretsiz konser verecek.

5 Eylül Nazilli'nin kurtuluşunun 102. yıldönümü ilçe genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Haluk Levent'in sahne alacağı kurtuluş etkinliklerinde, sanatçının sevilen şarkıları ve sürpriz performanslarıyla sanatseverlere keyifli bir müzik deneyimi sunulacak. Nazilli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, hem şehir halkını hem de çevre bölgelerden müzikseverleri bir araya getirecek. Nazilli'nin tarihi ve kültürel mirasını kutlamanın yanı sıra vatandaşların kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşaması için düzenlenen programın detayları Nazilli Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Tüm Nazilli halkını kurtuluş etkinliklerine davet eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazillimizin kurtuluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamak ve Haluk Levent'i şehrimizde ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Güzel şehrimiz Nazillimizin tarihini ve kültürel değerlerini yüceltmek için çok kıymetli bir tarih. Nazillili hemşehrilerimiz başta olmak üzere bu coşkuyu bizimle paylaşmak isteyen herkesi 5 Eylül'de Belediye Meydanı'nda davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi, Kurtuluş Yıldönümünü Haluk Levent Konseriyle Kutluyor - Son Dakika

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