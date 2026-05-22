Nazilli Belediyesi\'nden Kurban Bayramı öncesi mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti

Nazilli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, arefe günü saat 09.00 ile 15.30 arasında belirlenen güzergahlarda ücretsiz servis araçları hizmet verecek. Servisler; Atatürk Parkı, Belediye Hizmet Binası önü, Hürriyet Caddesi, Dörtyol, Sümerpark ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek Eğriboyun Mezarlığı ve Evranlı Mezarlığı'na ulaşım sağlayacak. Ayrıca Arslanlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar için de Arslanlı Meydanı'ndan Arslanlı Mezarlığı'na ücretsiz servis imkanı sunulacak.

Bayram öncesi yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için bu hizmetin planlandığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazilli Belediyesi olarak Kurban Bayramı öncesinde kırsal mahallelerimizden başlayarak 82 mahallemizin tamamında temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ekiplerimiz arefe günü de dahil olmak üzere Pazar alanlarının genel temizliği için de detaylı bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu süreçte saha çalışmalarımızı artırdık. Halkımızın sevdikleriyle rahat bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Başta Nazillili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 1 391 numaralı çağrı hattını arayarak ya da WhatsApp üzerinden belediyeye ulaşabilecek. - AYDIN