Nazilli Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti

Nazilli Belediyesi\'nden Kurban Bayramı öncesi mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti
22.05.2026 09:14  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için arefe günü ücretsiz servis hizmeti verecek.

Nazilli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, arefe günü saat 09.00 ile 15.30 arasında belirlenen güzergahlarda ücretsiz servis araçları hizmet verecek. Servisler; Atatürk Parkı, Belediye Hizmet Binası önü, Hürriyet Caddesi, Dörtyol, Sümerpark ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek Eğriboyun Mezarlığı ve Evranlı Mezarlığı'na ulaşım sağlayacak. Ayrıca Arslanlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar için de Arslanlı Meydanı'ndan Arslanlı Mezarlığı'na ücretsiz servis imkanı sunulacak.

Bayram öncesi yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için bu hizmetin planlandığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazilli Belediyesi olarak Kurban Bayramı öncesinde kırsal mahallelerimizden başlayarak 82 mahallemizin tamamında temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ekiplerimiz arefe günü de dahil olmak üzere Pazar alanlarının genel temizliği için de detaylı bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu süreçte saha çalışmalarımızı artırdık. Halkımızın sevdikleriyle rahat bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Başta Nazillili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 1 391 numaralı çağrı hattını arayarak ya da WhatsApp üzerinden belediyeye ulaşabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Milli Takımı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

09:44
Bu iş tamam Salah’ın Fener’e imzası artık kesin gibi
Bu iş tamam! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi
09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 09:47:41. #7.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.