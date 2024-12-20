Nazilli Belediyesi'nden Devlet Karayolu'nda Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden Devlet Karayolu'nda Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları

Nazilli Belediyesi\'nden Devlet Karayolu\'nda Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları

Nazilli Belediyesi, Devlet Karayolu üzerindeki yoğun trafik akışı alanında detaylı temizlik ve peyzaj çalışmaları başlattı. Ekipler, yol kenarındaki atıkları temizleyip çevre düzenlemesi yaptıktan sonra rengarenk çiçekler dikerek bölgeyi estetik bir hale getirdi.

20.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:08
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Nazilli Belediyesi ekipleri, yoğun trafik akışının olduğu Devlet Karayolu üzerinde detaylı temizlik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından peyzaj çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Devlet Karayolu üzerinde Mergen Köprüsü'nden İsabeyli'ye kadar olan alanda detaylı temizlik çalışması yaparak çevre düzenlemesine uygun zemin hazırladı. Günler süren detaylı temizlik faaliyetlerinde yol kenarındaki atıkları temizleyerek kuruyan ağaç dallarını kesen ve yabani otları biçen ekipler, bölgeyi yepyeni bir görünüme kavuşturmak için peyzaj düzenlemelerine başladı.

Yoğun trafik akışının olduğu güzergahı yeniden nefes alır hale getiren ekipler, rengarenk çiçekler dikerek bölgeyi estetik bir görünüme kavuşturdu. Çalışmalarından dolayı ekiplerine teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Şehrimizin her köşesini güzelleştirmeye devam ediyoruz. Temiz ve yaşanır bir Nazilli, bizim halkımıza öncelikli sözümüz. Nazillimiz zaman içerisinde değişimi daha belirgin bir şekilde fark edecek. Nazilli Belediyesi olarak çevre dostu kimliğimizi ön plana çıkaracağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Devlet Karayolu'nda Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları - Son Dakika

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