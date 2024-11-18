Nazilli Belediyesi'nden Halk Masasıyla Hızlı Hizmet - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden Halk Masasıyla Hızlı Hizmet

Nazilli Belediyesi\'nden Halk Masasıyla Hızlı Hizmet

Nazilli Belediyesi, vatandaşların taleplerini daha hızlı çözüme kavuşturmak amacıyla bina girişine 'Halk Masası' kurdu. Başkan Ertuğrul Tetik, bu birimin vatandaşların sorunlarını hızlıca dinleyeceğini ve en geç 3 gün içinde geri dönüş yapacağını belirtti.

18.11.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
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Nazilli Belediyesi'nden hizmet alan vatandaşların sorunlarının daha hızlı çözümlenebilmesi için bina girişine 'halk masası' kuruldu. Vatandaşın talebinin alınarak kısa sürede çözüme kavuşturulmasını amaçlayan hizmetin tanıtımını Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik yaptı.

Nazilli Belediyesi hizmet binasının girişinde yer alan süs havuzunun yerine 'Halk Masası' kurdu. Belediye hizmetlerinde halkla daha etkili bir iletişim sağlamak amacıyla oluşturulan birim, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alarak ilgili birimlere iletecek. Kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacak talep ve şikayetler için vatandaşlara en geç 3 gün içinde geri dönüş yapılacak.

"Vatandaşın derdini hızlıca çözmek istiyoruz"

Yeni kurulan birimin tanıtımını yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik: "Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız geldiği zaman sorunlarını çözecek olan halk masasını hizmete alıyoruz. Vatandaşımız geldiği zaman yukarılara çıkıp yorulmadan işini kolayca halletmek istiyoruz. Kapıdan girince Halk Masası'nın önüne gelecek. Bu birimdeki çalışanlarımız, halkımızın dertlerini dinleyecek, hemen kayda alınacak ve bu kayda geçen sorular derhal ilgili birimlere gidecek. Bizim şu andaki planımız en geç 3 gün içinde geri cevap vermek. Bu daha kısa da sürebilir. Dolayısıyla vatandaşımız geldiğinde nereye gideceğini bilemiyor, derdini anlatamıyor, sıra bekliyor gibi sorunlarını çözmüş olacağız. Yukarıdan bir belge alınması gerekiyorsa, görevli arkadaşımızla birlikte içeriye girip işi çözülecek. Amacımız halkımız geldiği zaman sorunları dinlensin, 'muhatap bulamadım' demesin, karşısında çalışanlarımızı görüp derdini anlattığı zaman da çözülmesini sağlamak. Gördüğünüz gibi herkes pırıl pırıl, bu işi çok iyi yapacağımızı düşünüyoruz" dedi.

4 kişilik personelle hizmete başlayan Halk Masası, ilk taleplerini almaya başlarken bu hizmetle belediyede işi olan vatandaşlar tek noktadan işlemlerini kolayca halletme imkanı bulmuş olacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Halk Masasıyla Hızlı Hizmet - Son Dakika

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