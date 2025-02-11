Nazilli Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Kış İçin Yakacak Odun Dağıtımı

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Nazilli Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yakacak odun dağıtım çalışmalarını hızlandırdı.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek yakacak temin eden Nazilli Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesi ile dağıtım faaliyetlerini artırdı. Mahalle muhtarları aracılığıyla tespit edilen ve belediyeye yapılan başvurularla belirlenen ailelere, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan odunların dağıtımı yapılıyor. Şehrin farklı noktalarında yapılan budamalarda elde edilen ağaç dalları ve odunları şantiyede kullanıma hazır hale getiren ekipler, ailelerin soğuk havalardan etkilenmemesi için çalışıyor.

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirilen bu tür çalışmalara büyük önem verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşadık. Bununla birlikte rutin olarak yaptığımız dağıtım çalışmalarını artırarak devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin içi rahat olsun. Nazilli Belediyesi yanınızda" dedi. - AYDIN