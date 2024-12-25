Nazilli Belediyesi'nden İşitme Engellilere Yeni Yıl Sürprizi - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden İşitme Engellilere Yeni Yıl Sürprizi

Nazilli Belediyesi\'nden İşitme Engellilere Yeni Yıl Sürprizi

Nazilli Belediyesi, işitme engelli bireylerin yeni yılını kutlamak için işaret diliyle görüntülü aramalar gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in katıldığı bu anlamlı çalışmada, engelli bireylerin mutluluğu ön plandaydı. Başkan Tetik, daha yaşanabilir bir kent hedefiyle engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırma çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

25.12.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Nazilli Belediyesi, yeni yıl öncesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. Belediye Çağrı Merkezi'nden işaret dili ile görüntülü aramalar yapan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve ekibi, işaret dili ile işitme engelli bireylerin yeni yılını kutladı.

Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi, yeni yıla sayılı günler kala anlamlı bir çalışmaya imza atarak işitme engelli vatandaşlar için özel bir sürpriz hazırladı.

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in de bizzat katıldığı çalışmada, işaret diliyle görüntülü aramalar yapılarak engelli bireylerin yeni yılı kutlandı.

Başkan Tetik yaptığı görüşmelerde; 'Yeni yılınız kutlu olsun' mesajını paylaşırken, işaret diliyle gerçekleşen bu samimi diyaloglar vatandaşlar tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

Nazilli Belediyesi bu çalışmayla hem işitme engelli bireylerin gönlünü kazanırken hem de toplumsal farkındalık oluşturdu.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırma ve topluma tam katılım konusundaki hassasiyetini bir kez daha dile getiren Başkan Tetik; "Nazilli'deki her bir hemşehrimiz için yeni yılda daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve hep birlikte şehrimizi daha yaşanır bir kent haline getireceğiz. Engelsiz bir kent oluşturma hassasiyetimiz tüm hizmet alanlarımızda devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden İşitme Engellilere Yeni Yıl Sürprizi - Son Dakika

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