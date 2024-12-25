Nazilli Belediyesi\'nden İşitme Engellilere Yeni Yıl Sürprizi

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Nazilli Belediyesi, yeni yıl öncesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. Belediye Çağrı Merkezi'nden işaret dili ile görüntülü aramalar yapan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve ekibi, işaret dili ile işitme engelli bireylerin yeni yılını kutladı.

Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi, yeni yıla sayılı günler kala anlamlı bir çalışmaya imza atarak işitme engelli vatandaşlar için özel bir sürpriz hazırladı.

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in de bizzat katıldığı çalışmada, işaret diliyle görüntülü aramalar yapılarak engelli bireylerin yeni yılı kutlandı.

Başkan Tetik yaptığı görüşmelerde; 'Yeni yılınız kutlu olsun' mesajını paylaşırken, işaret diliyle gerçekleşen bu samimi diyaloglar vatandaşlar tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

Nazilli Belediyesi bu çalışmayla hem işitme engelli bireylerin gönlünü kazanırken hem de toplumsal farkındalık oluşturdu.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırma ve topluma tam katılım konusundaki hassasiyetini bir kez daha dile getiren Başkan Tetik; "Nazilli'deki her bir hemşehrimiz için yeni yılda daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve hep birlikte şehrimizi daha yaşanır bir kent haline getireceğiz. Engelsiz bir kent oluşturma hassasiyetimiz tüm hizmet alanlarımızda devam edecek" dedi. - AYDIN