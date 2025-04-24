Nazilli Belediyesi\'nden Kırsal Kalkınma Projesi: 18 Bin Fidan Toprakla Buluşuyor

Nazilli Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve doğaya katkı sunmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirirken, 18 bin fidan toprakla buluşacak.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından İsabeyli'deki fidanlık sahasında yetiştirilen yaklaşık 18 bin fidan, önümüzdeki dönemde belediyeye ait arazilere dikilecek ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında vatandaşlarla buluşturulacak. Fidanlık alanında bugüne kadar incir, ceviz, zeytin, keçiboynuzu, yeşil ve mavi selvi, fıstık çamı, yeni dünya, hünnap, sığla, tespih ve defne türlerinde binlerce fidan başarıyla yetiştirildi. Bu fidanların bir bölümünün ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacağını bir kısmının ise Nazilli genelindeki uygun alanlara dikileceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; sürdürülebilir tarım ve çevre bilinci adına yapılan bu çalışmaların kente uzun vadede önemli katkı sağlayacağının altını çizdi. - AYDIN