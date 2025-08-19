Nazilli Belediyesi\'nden Mescitlere Detaylı Temizlik

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için kapalı pazar alanlarında bulunan mescitlerde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Turan, Yeni, Dumlupınar ve Şirinevler kapalı pazar yerlerindeki mescitlerde gerçekleştirilen temizlik kapsamında; halılar süpürülürken, camlar, kapılar, abdest ve ortak kullanım alanları da titizlikle dezenfekte edildi. Bu tür temizlik faaliyetlerinin ilçe genelindeki mescit ve türbelerde rutin olarak sürdürüleceğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, " Özellikle halkımızın ortak kullanım alanlarının temizliği konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimiz hem pazar alanlarımızı hem de kapalı pazar yerlerimizde bulunan mescitlerimizi detaylı olarak temizlediler. Gece gündüz demeden Nazilli'miz için çalışan tüm ekibime teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN