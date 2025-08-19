Nazilli Belediyesi'nden Mescitlere Detaylı Temizlik - Son Dakika
Nazilli Belediyesi'nden Mescitlere Detaylı Temizlik

Nazilli Belediyesi'nden Mescitlere Detaylı Temizlik
19.08.2025 12:34  Güncelleme: 12:36
Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı pazar alanlarındaki mescitlerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, temizlik faaliyetlerinin halkın ortak kullanım alanlarına yönelik hassasiyet gösterdiğini belirtti.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için kapalı pazar alanlarında bulunan mescitlerde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Turan, Yeni, Dumlupınar ve Şirinevler kapalı pazar yerlerindeki mescitlerde gerçekleştirilen temizlik kapsamında; halılar süpürülürken, camlar, kapılar, abdest ve ortak kullanım alanları da titizlikle dezenfekte edildi. Bu tür temizlik faaliyetlerinin ilçe genelindeki mescit ve türbelerde rutin olarak sürdürüleceğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, " Özellikle halkımızın ortak kullanım alanlarının temizliği konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimiz hem pazar alanlarımızı hem de kapalı pazar yerlerimizde bulunan mescitlerimizi detaylı olarak temizlediler. Gece gündüz demeden Nazilli'miz için çalışan tüm ekibime teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
